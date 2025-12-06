À la tombée de la nuit… Les Ateliers des Capucins Brest
À la tombée de la nuit… Les Ateliers des Capucins Brest samedi 6 décembre 2025.
À la tombée de la nuit…
Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Début : 2025-12-06
fin : 2026-02-28
2025-12-06
Mystérieuse et étoilée, la nuit s’installe. Tout le monde dort, tout est calme… sauf dans les rêves des enfants.
Une exposition à hauteur d’enfant qui invite petits et grands à une balade au cœur de la nuit au travers d’albums jeunesse. .
Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 87 40
