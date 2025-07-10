À la tombée de la nuit Châteauroux

À la tombée de la nuit Châteauroux jeudi 21 août 2025.

À la tombée de la nuit

Châteauroux Berry tourisme Châteauroux Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-21 21:00:00

fin : 2025-08-21 22:45:00

Date(s) :

2025-08-21

Avec les visites « A la tombée de la nuit », profitez de la fraîcheur de la fin de journée pour découvrir l’essentiel de la vieille ville de Châteauroux.

Il faut arriver là au soleil couchant écrivait George Sand. À Châteauroux, il n’y a rien de plus vrai. Entre chien & loup, alors que neuf coups sonnent au clocher de Notre-Dame, ouvrez les yeux sur nos ruelles pavées transformées à la nuit tombée. Musardez entre nos vieilles pierres et admirez nos monuments joliment éclairés une fois le soleil couché. Appréciez toute l’originalité de cette visite insolite, comme une invitation à remonter le temps à cette heure où tout est possible ! 8 .

Châteauroux Berry tourisme Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

With the « At nightfall » tours, take advantage of the coolness of the end of the day to discover the essential of the old town of Châteauroux.

German :

Mit den Führungen « Bei Einbruch der Dunkelheit » können Sie die Kühle des späten Tages nutzen, um das Wesentliche der Altstadt von Châteauroux zu entdecken.

Italiano :

Con i tour « Al calar della sera », approfittate del clima più fresco di fine giornata per scoprire l’essenza del centro storico di Châteauroux.

Espanol :

Con las visitas « Al caer la noche », aproveche el fresco del final del día para descubrir la esencia del casco antiguo de Châteauroux.

L’événement À la tombée de la nuit Châteauroux a été mis à jour le 2025-07-09 par OT Châteauroux Berry Tourisme