À la tombée de la nuit dans la nature

Langensoultzbach Bas-Rhin

Partez à la découverte des ambiances crépusculaires dans le vallon du Soultzbach, le long du ruisseau et dans la forêt pour profiter d’un concert nocturne des habitants à poils et à plumes voire à peau lisse ! Sur inscription avant le 27/03, 12h.

Langensoultzbach 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com

English :

Discover the twilight atmosphere in the Soultzbach valley, along the stream and in the forest, and enjoy a nocturnal concert of furry, feathered and even smooth-skinned inhabitants! Registration by 12 noon on 27/03.

