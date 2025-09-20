À la tombée de la nuit : offrande à Salia Mur de la Poterne Marsal

Départ à la Poterne & Arrivée du Chaland sur les bords de Seille. Plus d’informations : https://www.scenes-territoires.fr/evenement/1er-temps-fort-au-fil-de-la-seille-saulnois/

Déambulation dansée et participative : à la tombée de la nuit, laissez-vous emporter par un spectacle retraçant l’histoire de la Seille. En cheminant le long de ses berges, vous assisterez à une mise en scène alliant danse, son et lumière, évoquant le sel et son importance dans l’histoire locale.

Mur de la Poterne 57630 Marsal Marsal 57630 Moselle Grand Est Nichée au cœur du village de Marsal, ancienne place forte du Saulnois, la poterne est l’un des vestiges emblématiques des fortifications qui protégeaient autrefois la cité. Construite au XVIIᵉ siècle sous l’impulsion de Vauban, cet accès secondaire aux remparts permettait le passage discret des habitants et des garnisons, à l’abri des regards.

La poterne, massive et sobre, témoigne de l’ingéniosité militaire de l’époque : voûte de pierre, encadrement soigné et système défensif adapté aux contraintes du terrain. Par son échelle plus modeste que les portes monumentales, elle illustre l’importance des accès secondaires dans la vie quotidienne d’une place fortifiée.

Aujourd’hui restaurée, elle se découvre comme une porte ouverte sur l’histoire militaire et industrielle de Marsal, autrefois prospère grâce à l’exploitation du sel. En franchissant la poterne, le visiteur est invité à imaginer l’activité du bourg fortifié, entre circulation des soldats, passage des habitants et transport du précieux « or blanc ».

