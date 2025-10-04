À la Toussaint, venez fêter « Dia de los Muertos » au Jardin d’Acclimatation ! Le Jardin d’Acclimatation Paris

Du 4 octobre au 2 novembre, célébrez Dia de los Muertos, la plus colorée des fêtes mexicaines, au Jardin d’Acclimatation !

Dès le 4 octobre, le seul parc d’attractions de Paris intra-muros vous réserve bien davantage de surprises qu’une tortilla aux haricots rouges: squelettes, mariachis, danseurs, « artistes de feu » et Catrinas envahiront ses allées qui résonneront au rythme des musiques et des danses hispaniques !

Arrieras Somos, mariachi 100% féminin composé de 8 musiciennes, vous entraînera avec des airs tout droit venus d’Amérique latine !

La Compagnie Dragon Fly viendra enchanter vos soirées du 18 octobre au 2 novembre, au cœur du Théâtre Rouge pour deux séances à 14h et à 16h. Chaque jour, petits et grands seront invités à plonger dans un univers où la magie prend vie, où l’émerveillement se mêle au rêve.

Accès: 2 tickets d’attraction par personne ou un Pass illimité

Des attractions thématisées mettront à l’épreuve le sang-froid des plus téméraires !

Préparez-vous à frissonner sur la volcanique Rivière Envoûtée, à pousser des cris d’effroi dans le Temple Maya, et à contempler Paris depuis la Grande Roue parée de milliers de cempasúchil, qui feront s’envoler la froideur de la capitale. Et… Samba ! Ce nouveau manège inédit des montgolfières ornées de calaveras fleuris, promesse d’un voyage hors du temps.

Pour les gourmands, les restaurants du Jardin se mettent aux couleurs du Mexique : fajitas, empanadas, pibipollo, chimichangas, coyotas… et pour la touche sucrée, le parfum du Pan de Muerto et les célèbres churros envahissent les allées. Sans oublier Sweet Romance, la pâtisserie 100 % mexicaine!

Et pour prolonger la fête, un village mexicain ouvre ses portes les mercredis, week-ends et pendant les vacances scolaires : buñuelos, tres leches, mazapanes… de quoi se régaler et flâner au cœur d’une ambiance colorée !

Le Jardin d’Acclimatation, ses 42 manèges et attractions, ses 450 oiseaux et animaux et ses 18 hectares de promenades deviennent, à la Toussaint, the place to be, el lugar para estar, pour une fête effroyablement amusante qui ravira ou fera trembler, c’est selon, toute la famille ! Ce programme pimenté n’a pas fini de vous surprendre !

Du samedi 04 octobre 2025 au dimanche 02 novembre 2025 :

payant

Accès à l’événement en s’acquittant d’une entrée au Jardin d’Acclimatation, soit 7 euros.

Accès payant aux attractions thématisées (s’acquitter d’un pass illimité ou du nombre de tickets d’attractions requis).

Tout public.

début : 2025-10-04T02:00:00+02:00

fin : 2025-11-03T00:59:59+01:00

Le Jardin d’Acclimatation Bois de Boulogne – Route de la Porte Dauphine à la Porte des Sablons 75116 Paris

https://www.jardindacclimatation.fr/dia-de-los-muertos https://www.facebook.com/lejardindacclimatation https://www.facebook.com/lejardindacclimatation