À la trace Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 8 avril, 12h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Naviguant entre histoires de pisteur et réflexions, À la trace… nous embarque dans des récits de loups, d’ours, d’abeilles…

À la manière d’un grand livre d’images, la parole accompagnée d’un environnement musical électro devient vectrice d’une expérience sensible et palpitante.

Basé sur les travaux de l’éco-philosophe Baptiste Morizot, ce spectacle de Damien Noury nous invite à repenser de façon désirable nos relations avec le reste du vivant et à faire face avec espoir aux temps nouveaux.

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En partenariat avec le festival Mythos.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-08T12:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-08T13:30:00.000+02:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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