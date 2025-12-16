À la trace… D’après PISTER LES CRÉATURES FABULEUSES de Baptiste Morizot Salle de spectacle L’Ancre des Mots Erquy

À la trace… D’après PISTER LES CRÉATURES FABULEUSES de Baptiste Morizot

Naviguant entre histoires de pisteur passionnantes et réflexions accessibles à tous, À la trace… nous embarque dans des récits de loups, d’ours, d’abeilles… Autant d’univers, à la fois proches et lointains, empreints de réalité et d’émerveillement. Immergée dans un dispositif visuel à la manière d’un grand livre d’images, accompagnée d’un environnement sonore et musical électro la parole conférencée devient ici vecteur d’une expérience sensible et palpitante.

Adaptation pour la scène d’une conférence tous publics de l’éco-philosophe Baptiste Morizot, ce texte nous propose de repenser de façon désirable, nos relations avec le reste du vivant, et de faire face avec espoir aux temps nouveaux qui arrivent.

Court extrait du texte

Dragons et licornes peuplent nos histoires. Ce que je veux raconter ici, c’est que nous n’avons peut-être pas besoin d’imaginer des animaux fantastiques pour enchanter nos vies. Et si des créatures fabuleuses arpentaient déjà le monde là-dehors ? Elles méritent qu’on aille les pister, pour apprendre à habiter ensemble la Terre… .

Spectacle gratuit. À partir de 7 ans. Sur réservation. .

