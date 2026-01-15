À la veille du carnaval Médiathèque Sare

À la veille du carnaval

Médiathèque 95 Mailueneberriko bidea Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

La journée débutera à 10H30 avec des lectures à la médiathèque. Elle se poursuivra avec la Journée des quêteurs, incluant l’Etxez etxe organisé par l’Etxola Gaztetxe, ainsi que la quête des légumes au bourg, menée par les associations Txinparta et Zazpiak Bat. .

Médiathèque 95 Mailueneberriko bidea Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 53 05 kultura@sare.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : À la veille du carnaval

L’événement À la veille du carnaval Sare a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Pays Basque