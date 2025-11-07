À la vie, à la terre Ciné Comté Poligny

À la vie, à la terre

Ciné Comté 19 Rue Charles de Gaulle Poligny Jura

2025-11-07 20:30:00

Dans le cadre du Festival du Film Alimenterre

Projection du documentaire À la vie, à la terre , Cameroun la terre des femmes Tout public

Poumon de la planète, réserve de biodiversité, rempart contre la montée des eaux, la mangrove du Cameroun est aujourd’hui menacée par les coupes sauvages et le dérèglement climatique. Les femmes, qui cultivent les champs, subissent quotidiennement les effets des événements climatiques extrêmes. Sur la terre ferme, dans le Sud, des milliers d’hectares de forêt sont sacrifiés aux monocultures agro industrielles d’hévéa et d’huile de palme un choix économique qui paraît indispensable au développement du pays, mais qui génère des gaz à effet de serre et perturbe la faune comme la flore. .

Ciné Comté 19 Rue Charles de Gaulle Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 19 35 cinecomte@orange.fr

