À la vie ! Châteauroux

Question taboue, débat de société… Et si la mort

était aussi un formidable terrain d’exploration scénique ?

Trois temps, trois lieux le théâtre, l’hôpital et un centre d’éthique clinique. Tout commence par le jeu.

Les acteurs se délectent et peuplent le plateau de chutes mortelles extraites d’oeuvres célèbres, de Cyrano à Phèdre. Les deux autres parties sont le résultat d’une longue enquête en milieu hospitalier, entre salles de pause des médecins et lits des patients. Plusieurs histoires se superposent, confrontant un malade, ses proches et une équipe médicale. Madame Chamfort a 96 ans et voudrait que ça s’arrête, Mehdi Lacaze est atteint d’une mucoviscidose qui gagne du terrain. Quelles décisions prendre ? L’Assemblée nationale comme ultime étape ? Chacune de ces émouvantes histoires met en jeu des questions fondamentales avec délicatesse, laissant place au doute plutôt qu’aux certitudes. Évitant tout recours facile à l’émotion, les comédiens forment un très bel ensemble. .

