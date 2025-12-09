A la Vuelta de la Esquina Espace Noriac Limoges
A la Vuelta de la Esquina Espace Noriac Limoges vendredi 3 avril 2026.
A la Vuelta de la Esquina
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Des notes chantées, jouées, frappées… Avec les mains, avec les pieds… Des voix qui s’enlassent, chuchotent puis exaltent, des doigts agiles et dansants qui fendent l’air et le redessinent. Une flûte qui rêve, une guitare qui pleure… Puis ce rythme… Ce souffle de vie qui agite nos poitrines telle une horloge impassible, tantôt ronronnant paisiblement, tantôt s’emballant jusqu’à l’explosion.
Tel est est l’univers de A la vuelta de la esquina le nouveau spectacle d’Alma Flamenka. .
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 98 37 87 afkproduction.087@gmail.com
English : A la Vuelta de la Esquina
L’événement A la Vuelta de la Esquina Limoges a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Limoges Métropole