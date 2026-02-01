A l’abordage des pirates à la médithèque Ludythèque Moirans-en-Montagne

A l’abordage des pirates à la médithèque

Ludythèque 06 Rue des Sports Moirans-en-Montagne Jura

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-02-11 16:00:00

2026-02-11

A l’abordage des pirates à la médiathèque le mercredi 11 février de 14h30 à 16h à la médiathèque de Moirans-en-Montagne.

Univers pirate Lectures, jeux de société.

De 4 à 8 ans, Sur inscription, tu peux venir déguiser. .

