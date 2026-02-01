A l’abordage des pirates à la médithèque Ludythèque Moirans-en-Montagne
A l’abordage des pirates à la médithèque Ludythèque Moirans-en-Montagne mercredi 11 février 2026.
A l’abordage des pirates à la médithèque
Ludythèque 06 Rue des Sports Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 14:30:00
fin : 2026-02-11 16:00:00
Date(s) :
2026-02-11
A l’abordage des pirates à la médiathèque le mercredi 11 février de 14h30 à 16h à la médiathèque de Moirans-en-Montagne.
Univers pirate Lectures, jeux de société.
De 4 à 8 ans, Sur inscription, tu peux venir déguiser. .
Ludythèque 06 Rue des Sports Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 08 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : A l’abordage des pirates à la médithèque
L’événement A l’abordage des pirates à la médithèque Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-02-03 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE