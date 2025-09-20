A l’abordage ! mémorial amiral de Grasse – musée de la marine Grasse

A l’abordage ! mémorial amiral de Grasse – musée de la marine Grasse samedi 20 septembre 2025.

A l’abordage ! 20 et 21 septembre mémorial amiral de Grasse – musée de la marine Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Dès l’entrée de la villa Fragonard, vous trouverez le buste de L’amiral de Grasse réalisé par le sculpteur Cyril de la PATELIÈRE. Le musée comprend 2 salles d’expositions, 2 thématiques retraçant la prodigieuse épopée historique de l’Amiral, et celle de la marine royale. Des tableaux, des illustrations, divers objets de valeurs évoquent la célèbre bataille de Chesapeake.

Rendez-vous : à l’entrée du musée

Visite guidée avec un guide-conférencier Grasse, Ville d’art et d’histoire

mémorial amiral de Grasse – musée de la marine 23 boulevard Fragonard 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dès l’entrée de la villa Fragonard, vous trouverez le buste de L’amiral de Grasse réalisé par le sculpteur Cyril de la PATELIÈRE. Le musée comprend 2 salles d’expositions, 2 thématiques retraçant la …

Ville de Grasse