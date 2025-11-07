À l’accélération et à l’oubli Hôtel de Gallifet Aix-en-Provence

À l’accélération et à l’oubli

Du 07/11/2025 au 31/01/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 12h à 18h. Hôtel de Gallifet 52 Rue Cardinale Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-11-07 12:00:00

fin : 2026-01-31 18:00:00

2025-11-07

Une exploration des métiers d’art. Le centre d’art Gallifet consacre sa quatrième édition aux métiers d’art avec l’exposition À l’accélération et à l’oubli réunissant quinze créateurs qui interrogent la frontière mouvante entre art et artisanat.

Conçue par Morgane Baroghel-Crucq, artiste et artisane textile, l’exposition met en lumière une génération de créateurs qui revendiquent la porosité des définitions et réinventent les savoir-faire en dialogue avec la création contemporaine. Leurs œuvres naissent d’une co-création avec la matière et le temps, mais aussi d’un travail à l’unisson, où l’un ne peut plus créer sans l’autre. Par le geste, la transmission et l’expérimentation, ils réaffirment la valeur du faire ensemble comme réponse à l’accélération et à l’oubli.



Visite guidée tous les mercredis

● de 16h à 17h, visite en français.

● de 17h à 18h, visite en anglais. .

English :

An exploration of fine crafts. The Gallifet art center is devoting its fourth edition to fine crafts with the exhibition À l?accélération et à l?oubli, featuring fifteen artists who question the shifting boundary between art and craft.

German :

Eine Erkundung des Kunsthandwerks. Das Kunstzentrum Gallifet widmet seine vierte Ausgabe dem Kunsthandwerk mit der Ausstellung À l’accélération et à l’oubli (An der Beschleunigung und am Vergessen), in der fünfzehn Kunstschaffende die sich verändernden Grenzen zwischen Kunst und Handwerk hinterfragen.

Italiano :

Un’esplorazione delle arti e dei mestieri. Il centro d’arte Gallifet dedica la sua quarta edizione all’artigianato artistico con la mostra À l’accélération et à l’oubli, che riunisce quindici artisti che esplorano il mutevole confine tra arte e artigianato.

Espanol :

Una exploración de las artes y los oficios. El centro de arte Gallifet dedica su cuarta edición a la artesanía con la exposición À l’accélération et à l’oubli, que reúne a quince artistas que exploran la frontera movediza entre arte y artesanía.

