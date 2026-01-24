A Lack of Insight. Salle de Spectacle l’Ekla. Le Teich

A Lack of Insight.

Salle de Spectacle l’Ekla. 67 rue des pins Le Teich Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Le quintet bordelais Robin & the woods et Fire 4 tet vous propose un concert Jazz Rock.

Une création exceptionnelle, à neuf musiciens , dans laquelle Robin Jolivet et Jérôme Masco signent une musique plus intime, plus organique, où les timbres du quintet se mêlent aux cordes classiques dans un répertoire riche, sensible et audacieux.

Tout public. .

Salle de Spectacle l’Ekla. 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 69 75 sec.ekla@leteich.fr

