À l’affût des cerfs

Place des tilleuls Méobecq Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-10-02 21:00:00

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-25

Rencontre privilège et privée avec les cerfs en période de brame.

Romain, guide nature, vous invite à une expérience unique et privilégiée pour votre seul groupe .

Il vous accompagnera jusqu’à un affût privé, située sur sa propriété. A la lisière de la forêt de Lancosme, le plus grand massif forestier de Brenne, Baratte permet d’observer les animaux dans les meilleures conditions. .

Place des tilleuls Méobecq 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Romain Lombard exceptionally opens the doors of his property to us.

L’événement À l’affût des cerfs Méobecq a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne