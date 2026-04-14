À L’AFFÛT DU RENARD · rencontre avec Guillaume Meurice et l’équipe du film, Le Louxor – Palais du cinéma, Paris
À L’AFFÛT DU RENARD · rencontre avec Guillaume Meurice et l’équipe du film, Le Louxor – Palais du cinéma, Paris jeudi 16 avril 2026.
À L’AFFÛT DU RENARD · rencontre avec Guillaume Meurice et l’équipe du film Jeudi 16 avril, 19h30 Le Louxor – Palais du cinéma Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T19:30:00+02:00 – 2026-04-16T22:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T19:30:00+02:00 – 2026-04-16T22:30:00+02:00
Jeudi 16 avril · 19h30
Le Louxor – Palais du cinéma 170 boulevard de Magenta, Paris 10e arrondissement Paris 75010 Quartier Saint-Vincent-de-Paul Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.louxor-reserver.cotecine.fr/reserver/F635676/D1776360600/VF/2248/ »}]
*evénement Le Louxor – Palais du cinéma À L’AFFÛT DU RENARD · rencontre avec Guillaume Meurice et l’équipe du film
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