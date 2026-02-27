À l’aise Boulez ! Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 19:00 – 20:30

Gratuit : oui Entrée libre, sans réservation Tout public

Une quinzaine de clarinettistes des cycles supérieurs et leurs professeurs vous invitent à un temps autour de l’œuvre ‘Domaines’ de Pierre Boulez, en présence de Pierre Lassailly.Après un temps d’écoute partagée, vous serez invités à les suivre dans le hall du conservatoire et vous immerger dans l’œuvre fondatrice de Pierre Boulez pour la clarinette.Horaires :19h–19h30 : Conférence / temps d’écoute19h30–20h30 : Performance dans le hall – Projet clarinette « Domaines » de Pierre BoulezVous pouvez choisir de vivre l’expérience les yeux bandés afin de vous concentrer sur la dimension sonore de la performance.

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr



