À l’aise Boulez !, Conservatoire de Nantes, Nantes

À l’aise Boulez ! Samedi 21 mars, 19h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Entrée libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T19:00:00+01:00 – 2026-03-21T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-21T19:00:00+01:00 – 2026-03-21T20:30:00+01:00

Une quinzaine de clarinettistes des cycles supérieurs et leurs professeurs vous invitent à un temps autour de l’œuvre ‘Domaines’ de Pierre Boulez, en présence de Pierre Lassailly.

Après un temps d’écoute partagée, vous serez invités à les suivre dans le hall du conservatoire et vous immerger dans l’œuvre fondatrice de Pierre Boulez pour la clarinette.

Horaires :

19h–19h30 : Conférence / temps d’écoute

19h30–20h30 : Performance dans le hall – Projet clarinette « Domaines » de Pierre Boulez

Vous pouvez choisir de vivre l’expérience les yeux bandés afin de vous concentrer sur la dimension sonore de la performance.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Une quinzaine de clarinettistes des cycles supérieurs et leurs professeurs vous invitent à un temps autour de l’œuvre ‘Domaines’ de Pierre Boulez, en présence de Pierre Lassailly. expérience acoustique