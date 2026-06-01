A l’arrache fanfare en concert à la microbrasserie Bulle’s Not Dead Germaine vendredi 19 juin 2026.

Germaine

A l’arrache fanfare en concert à la microbrasserie Bulle’s Not Dead

11 grande rue Germaine Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

A l’arrache fanfare sera en concert à la microbrasserie Bulle’s Not Dead à Germaine le vendredi 19 juin 2026 à 20h30.

Arrache Fanfare réunit des musiciens débutants, moins débutants et des qui cartonnent, avec pour objectifs de jouer n’importe où, n’importe quand, avec n’importe qui et parfois n’importe comment.

Mais qu’on se le dise, l’esprit est là, et on se l’arrache cette fanfare !

Ouverture dès 18h00 Restauration sur place.

A l’arrache fanfare sera en concert à la microbrasserie Bulle’s Not Dead à Germaine le vendredi 19 juin 2026 à 20h30.

Arrache Fanfare réunit des musiciens débutants, moins débutants et des qui cartonnent, avec pour objectifs de jouer n’importe où, n’importe quand, avec n’importe qui et parfois n’importe comment.

Mais qu’on se le dise, l’esprit est là, et on se l’arrache cette fanfare !

Ouverture dès 18h00 Restauration sur place. .

11 grande rue Germaine 02590 Aisne Hauts-de-France contact@lagermoise.fr

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English :

A l’arrache fanfare will be in concert at Bulle’s Not Dead microbrewery in Germaine on Friday June 19, 2026 at 8:30pm.

Arrache Fanfare brings together beginners, not-so-beginners and successful musicians, with the aim of playing anywhere, anytime, with anyone, and sometimes in any way.

But let?s face it, the spirit is there, and it?s a fanfare to be reckoned with!

Opening at 6pm Catering on site.

L’événement A l’arrache fanfare en concert à la microbrasserie Bulle’s Not Dead Germaine a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Saint-Quentinois