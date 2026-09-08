A l’assaut du château de Pirou PIROU Pirou
dimanche 18 octobre 2026 · PIROU · Pirou
Informations pratiques
Pirou
A l’assaut du château de Pirou
PIROU 3, Le Château Pirou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 10:30:00
fin : 2026-10-18 11:30:00
Date(s) :
2026-10-18
Devenez un viking et partez à l’attaque du château de Pirou ! Une animation ludique et immersive à partager en famille. Tous les mardis, vendredis et dimanches matins.
Durée : 1h .
PIROU 3, Le Château Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 84 98 41 25 accueil@chateau-pirou.fr
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English : A l’assaut du château de Pirou
L’événement A l’assaut du château de Pirou Pirou a été mis à jour le 2026-09-08 par Côte Ouest Centre Manche
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