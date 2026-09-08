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A l’assaut du château de Pirou PIROU Pirou

vendredi 23 octobre 2026 · PIROU · Pirou

A l’assaut du château de Pirou PIROU Pirou

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
PIROU
Adresse
3 Le Château
Ville
50770 Pirou
Département
Manche
Tarif

Pirou

A l’assaut du château de Pirou

PIROU 3 Le Château Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 10:30:00
fin : 2026-10-23 11:30:00

Date(s) :
2026-10-23

Devenez un viking et partez à l’attaque du château de Pirou ! Une animation ludique et immersive à partager en famille.
Tous les mardis, vendredis et dimanches matins.
Durée : 1h.   .

PIROU 3 Le Château Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 84 98 41 25  accueil@chateau-pirou.fr

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English : A l’assaut du château de Pirou

L’événement A l’assaut du château de Pirou Pirou a été mis à jour le 2026-09-08 par Côte Ouest Centre Manche

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