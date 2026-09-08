A l’assaut du château de Pirou PIROU Pirou

Informations pratiques

Pirou

A l’assaut du château de Pirou

PIROU 3 Le Château Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 10:30:00

fin : 2026-10-25 11:30:00

Date(s) :

2026-10-25

Devenez un viking et partez à l’attaque du château de Pirou ! Une animation ludique et immersive à partager en famille.

Tous les mardis, vendredis et dimanches matins.

Durée : 1h. .

PIROU 3 Le Château Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 84 98 41 25 accueil@chateau-pirou.fr

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English : A l’assaut du château de Pirou

L’événement A l’assaut du château de Pirou Pirou a été mis à jour le 2026-09-08 par Côte Ouest Centre Manche