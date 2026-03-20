A l’assaut du château d’Harcourt

Domaine d’Harcourt Rue de la Gare Harcourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Pendant les vacances de printemps, la basse-cour du château s’anime !

Les mercredis et jeudis, profitez des animations ludiques proposées par Les Contes de Mélusine . Partez à la recherche des 12 valeurs des chevaliers en résolvant les énigmes et en relevant les défis du parcours du petit chevalier ! Profitez des jeux en bois pour passer un bon moment en famille ou entre amis et (re)découvrez le château sous un nouveau jour.

Du vendredi au dimanche, rencontrez une drôle de garnison occupant le château et entraînez-vous au combat.

Le matin, vous assisterez à la revue des troupes du capitaine et au recrutement des soldats pour la défense du château.

En fin d’après-midi, assistez au spectacle interactif de cette joyeuse troupe de comédiens cascadeurs Les casse-cou baratineurs .

Tout au long de la journée, vous découvrirez les armes de jets et l’évolution des armures au Moyen-Age grâce à des ateliers et des animations scénarisées. .

Domaine d’Harcourt Rue de la Gare Harcourt 27800 Eure Normandie +33 2 32 46 29 70 harcourt@eure.fr

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English : A l’assaut du château d’Harcourt

L’événement A l’assaut du château d’Harcourt Harcourt a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay