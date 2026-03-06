A l’assaut du château fort Pirou
A l’assaut du château fort Pirou samedi 4 avril 2026.
A l’assaut du château fort
3 Le Château Pirou Manche
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-04 10:30:00
fin : 2026-05-03 11:30:00
2026-04-04
Venez-vous mettre dans la peau d’un Viking et prenez le château de Pirou d’assaut en compagnie du guide conférencier Simon Tasset ! Apprenez les techniques de siège et comment étaient conçus les châteaux forts. Sur réservation uniquement.
Les mardis et vendredis à 10h30 .
3 Le Château Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 84 98 41 25 accueil@chateau-pirou.fr
