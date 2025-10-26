A l’assaut du château Pirou Pirou

A l’assaut du château Pirou Pirou dimanche 26 octobre 2025.

A l’assaut du château

Pirou 3 Le château Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 10:30:00

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Venez vous mettre dans la peau d’un Viking et prenez le château de Pirou d’assaut ! Animation ludique pour toute la famille. Durée 1h.

Sur réservation au 06 84 98 41 25 .

Pirou 3 Le château Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 84 98 41 25

English : A l’assaut du château

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement A l’assaut du château Pirou a été mis à jour le 2025-09-15 par Côte Ouest Centre Manche