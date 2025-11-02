A l’assaut du château Pirou Pirou
Pirou 3 Le château Pirou Manche
Venez vous mettre dans la peau d’un Viking et prenez le château de Pirou d’assaut ! Animation ludique pour toute la famille. Durée 1h.
Sur réservation au 06 84 98 41 25 .
Pirou 3 Le château Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 84 98 41 25
