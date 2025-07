À l’assaut du château ! Visite atelier « Enluminure » Château du Roi René Tarascon

À l’assaut du château ! Visite atelier « Enluminure »

Jeudi 17 juillet 2025 de 10h30 à 11h30.

Jeudi 24 juillet 2025 de 10h30 à 11h30.

Jeudi 31 juillet 2025 de 10h30 à 11h30.

Jeudi 7 août 2025 de 10h30 à 11h30.

Dimanche 10 août 2025 de 10h30 à 11h30.

Jeudi 21 août 2025 de 10h30 à 11h30. Château du Roi René Boulevard du Roi René Tarascon Bouches-du-Rhône

À chaque période de vacances, une manière originale de découvrir ou redécouvrir son patrimoine, le château, le musée à travers des visites, des chasses au trésor, des jeux de piste et des ateliers !

Après une chasse au trésor en famille dans le château, initiez-vous à l’art de l’enluminure pour réaliser un souvenir de votre visite ! Cet atelier s’adresse à un public familles et des enfants à partir de 7 ans, la réservation est conseillée ! .

Château du Roi René Boulevard du Roi René Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 01 93 contact-chateau@mairie-tarascon13.fr

English :

Every vacation season, there’s an original way to discover or rediscover your heritage, the château and the museum, through tours, treasure hunts, treasure hunts and workshops!

German :

In jeder Ferienzeit gibt es eine originelle Art, sein Kulturerbe, das Schloss, das Museum durch Besichtigungen, Schatzsuchen, Schnitzeljagden und Workshops zu entdecken oder wiederzuentdecken!

Italiano :

Ogni stagione natalizia, c’è un modo originale per scoprire o riscoprire il patrimonio, il castello e il museo, con visite, cacce al tesoro e laboratori!

Espanol :

Cada temporada de vacaciones, hay una forma original de descubrir o redescubrir el patrimonio, el castillo y el museo, con visitas guiadas, búsquedas del tesoro y talleres

