A L’Assaut Du Coudray-Salbart à Échiré Échiré

A L’Assaut Du Coudray-Salbart à Échiré

Chemin des Hauts de Salbart Échiré Deux-Sèvres

Tarif : – – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Oyez, oyez, amis coureurs ! Notre partenaire ESG Running organise sa 3è Edition A L’Assaut Du Coudray-Salbart

✨Les portes sont désormais ouvertes alors inscrivez vous avant que le dragon de la procrastination ne vous engloutisse !

⚔️ Epreuves 2 courses de 9 et 16 kms et une marche de 8 kms dans une ambiance médiévale magique ! ! ‍♂️ ‍♀️

⚔️ Date Dimanche 12 avril 2026

⚔️ Départ salle la Baratte à Echiré

⚔️ Soleil commandé !

⚔️ Ambiance assurément assurée !

Recrutez vos compagnons de course, préparez vous et que la quête commence !

Vos Joyeux Lurons .

Chemin des Hauts de Salbart Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

