A L’Assaut Du Coudray-Salbart à Échiré Échiré

A L’Assaut Du Coudray-Salbart à Échiré
Chemin des Hauts de Salbart Échiré Deux-Sèvres
Tarif : – – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Oyez, oyez, amis coureurs ! Notre partenaire ESG Running organise sa 3è Edition A L’Assaut Du Coudray-Salbart
✨Les portes sont désormais ouvertes alors inscrivez vous avant que le dragon de la procrastination ne vous engloutisse !
⚔️ Epreuves 2 courses de 9 et 16 kms et une marche de 8 kms dans une ambiance médiévale magique ! ! ♂️ ♀️
⚔️ Date Dimanche 12 avril 2026
⚔️ Départ salle la Baratte à Echiré
⚔️ Soleil commandé !
⚔️ Ambiance assurément assurée !
Recrutez vos compagnons de course, préparez vous et que la quête commence !
Vos Joyeux Lurons .
Chemin des Hauts de Salbart Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
