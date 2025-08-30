A l’Asso des Berges Boulogne-sur-Mer
A l’Asso des Berges Boulogne-sur-Mer samedi 30 août 2025.
A l’Asso des Berges
Palais des Sport Damrémont Berge de la Liane Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-30
fin : 2025-08-31
Date(s) :
2025-08-30
Les Berges de Liane et le Palais des Sports Damrémont s’animent avec plus de 100 associations et clubs sportifs boulonnais pour un week-end idéal pour trouver ses nouvelles activités de l’année ! .
Palais des Sport Damrémont Berge de la Liane Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 10 88 10
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement A l’Asso des Berges Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale