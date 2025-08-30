A l’Asso des Berges Boulogne-sur-Mer

A l’Asso des Berges Boulogne-sur-Mer samedi 30 août 2025.

A l’Asso des Berges

Palais des Sport Damrémont Berge de la Liane Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-30

Les Berges de Liane et le Palais des Sports Damrémont s’animent avec plus de 100 associations et clubs sportifs boulonnais pour un week-end idéal pour trouver ses nouvelles activités de l’année ! .

Palais des Sport Damrémont Berge de la Liane Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 10 88 10

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement A l’Asso des Berges Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale