A l’Asso des Terres du Haut Berry Saint-Martin-d’Auxigny
Saint-Martin-d’Auxigny Cher
Gratuit
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2025-09-06 14:00:00
fin : 2025-09-06 19:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Le Forum des Associations est de retour ! Près d’une cinquantaine d’associations locales seront au rendez-vous pour vous faire découvrir leur univers.
Envie de bouger, de créer, de vous engager ou simplement de vous faire plaisir ? Venez découvrir leurs activités, leurs cours et animations, proposés tout au long de l’année.
Sport, culture, jeunesse, solidarité, nature, loisirs… Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ! .
Saint-Martin-d’Auxigny 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 75 75
English :
The Forum des Associations is back! Nearly fifty local associations will be on hand to help you discover their world.
German :
Das Forum der Vereine ist wieder da! Fast fünfzig lokale Vereine werden anwesend sein, um Ihnen einen Einblick in ihre Welt zu geben.
Italiano :
Il Forum delle Associazioni è tornato! Quasi cinquanta associazioni locali saranno a disposizione per farvi scoprire il loro mondo.
Espanol :
Vuelve el Foro de las Asociaciones Cerca de cincuenta asociaciones locales le harán descubrir su mundo.
