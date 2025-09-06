A l’Asso des Terres du Haut Berry Saint-Martin-d’Auxigny

A l'Asso des Terres du Haut Berry Saint-Martin-d'Auxigny samedi 6 septembre 2025.

Saint-Martin-d'Auxigny Cher

Gratuit

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06 19:00:00

2025-09-06

Le Forum des Associations est de retour ! Près d’une cinquantaine d’associations locales seront au rendez-vous pour vous faire découvrir leur univers.

Envie de bouger, de créer, de vous engager ou simplement de vous faire plaisir ? Venez découvrir leurs activités, leurs cours et animations, proposés tout au long de l’année.

Sport, culture, jeunesse, solidarité, nature, loisirs… Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ! .

Saint-Martin-d’Auxigny 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 75 75

English :

The Forum des Associations is back! Nearly fifty local associations will be on hand to help you discover their world.

German :

Das Forum der Vereine ist wieder da! Fast fünfzig lokale Vereine werden anwesend sein, um Ihnen einen Einblick in ihre Welt zu geben.

Italiano :

Il Forum delle Associazioni è tornato! Quasi cinquanta associazioni locali saranno a disposizione per farvi scoprire il loro mondo.

Espanol :

Vuelve el Foro de las Asociaciones Cerca de cincuenta asociaciones locales le harán descubrir su mundo.

L’événement A l’Asso des Terres du Haut Berry Saint-Martin-d’Auxigny a été mis à jour le 2025-08-25 par OT BOURGES