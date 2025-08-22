« A l’atelier » du musée Le Touquet-Paris-Plage

Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Venez vous changer les idées et passer un moment de création plastique en compagnie d’une médiatrice, pour un après-midi toute en couleur.

Pour les adultes. De 15h30 à 16h30.

Sur réservation. En l’absence de réservation l’animation sera annulée 48h avant la date prévue.

10 € par participant.

Informations et réservations au 03.21.05.62.62 .

Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 62 62 musee@letouquet.com

