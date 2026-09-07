« A l’attaque » spécial jeune public, Château de l’Emperi, Salon-de-Provence

Informations pratiques

« A l’attaque » spécial jeune public 19 et 20 septembre Château de l’Emperi Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

Les enfants partent à l’assaut du château fort qui existe depuis plusieurs siècles ; au cours de la visite, ils apprendront à reconnaître son système défensif, ses fortifications et son architecture…

Public famille (à partir de 6 ans)

Château de l’Emperi Montée du puech Salon de Provence, 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 44 72 80 [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 56 27 60 »}] musée mairie de salon de Provence

Les enfants partent à l’assaut du château fort qui existe depuis plusieurs siècles ; au cours de la visite, ils apprendront à reconnaître son système défensif, ses fortifications et son Public (à 6…

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