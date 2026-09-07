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« A l’attaque » spécial jeune public, Château de l’Emperi, Salon-de-Provence

samedi 19 septembre 2026 · Château de l'Emperi · Salon-de-Provence

« A l’attaque » spécial jeune public, Château de l’Emperi, Salon-de-Provence

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de l'Emperi
Adresse
Montée du puech Salon de Provence, 13300 Salon de Provence
Ville
13300 Salon-de-Provence
Département
Bouches-du-Rhône

« A l’attaque » spécial jeune public 19 et 20 septembre Château de l’Emperi Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

Les enfants partent à l’assaut du château fort qui existe depuis plusieurs siècles ; au cours de la visite, ils apprendront à reconnaître son système défensif, ses fortifications et son architecture…
Public famille (à partir de 6 ans)

Château de l’Emperi Montée du puech Salon de Provence, 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 44 72 80 [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 56 27 60 »}] musée mairie de salon de Provence
Les enfants partent à l’assaut du château fort qui existe depuis plusieurs siècles ; au cours de la visite, ils apprendront à reconnaître son système défensif, ses fortifications et son Public (à 6…

©Ville de Salon de Provence

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