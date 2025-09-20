« A l’attaque » spécial jeune public Château de l’Emperi Salon-de-Provence

« A l’attaque » spécial jeune public Château de l’Emperi Salon-de-Provence samedi 20 septembre 2025.

« A l’attaque » spécial jeune public 20 et 21 septembre Château de l’Emperi Bouches-du-Rhône

Places limitées, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Partez à l’assaut du château fort qui existe depuis plusieurs siècles et découvrez au cours de la visite, son système défensif, ses fortifications et son architecture.

Public famille (à partir de 6 ans)

Château de l’Emperi Montée du puech Salon de Provence, 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 44 72 80 [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 56 27 60 »}] musée mairie de salon de Provence

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Salon de Provence