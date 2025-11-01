A l’aube avec les oiseaux Saint-Antoine-du-Rocher
A l’aube avec les oiseaux Saint-Antoine-du-Rocher samedi 25 avril 2026.
A l’aube avec les oiseaux
Rue du Dolmen Saint-Antoine-du-Rocher Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-25 07:00:00
fin : 2026-04-25 09:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Après une collation au rythme de la nature, Il y a toujours une boule de plumes à observer quelque soit le milieu. Munis de jumelles, longue vue, trépied et d’oreilles attentives, nous partirons à la recherche de ces animaux, bruyants ou discrets, colorés ou camouflés.
Rue du Dolmen Saint-Antoine-du-Rocher 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 resa@couleurs-sauvages.com
English :
After a snack in tune with nature, there’s always a ball of feathers to observe, whatever the environment. Equipped with binoculars, spotting scopes, tripods and attentive ears, we’ll set off in search of these animals, noisy or discreet, colorful or camouflaged.
German :
Nach einem Imbiss im Rhythmus der Natur gibt es immer einen Federball zu beobachten, egal in welcher Umgebung. Ausgestattet mit Fernglas, Fernrohr, Stativ und aufmerksamen Ohren machen wir uns auf die Suche nach diesen lauten oder leisen, bunten oder getarnten Tieren.
Italiano :
Dopo una merenda in sintonia con la natura, c’è sempre un batuffolo di piume da osservare, in qualsiasi ambiente. Equipaggiati con binocoli, cannocchiali, treppiedi e orecchie allenate, partiremo alla ricerca di questi animali, rumorosi o discreti, colorati o mimetizzati.
Espanol :
Después de una merienda en sintonía con la naturaleza, siempre hay una bola de plumas que observar, sea cual sea el entorno. Equipados con prismáticos, catalejos, trípode y buen oído, saldremos en busca de estos animales, ruidosos o discretos, coloridos o camuflados.
