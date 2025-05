À l’aube – Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens, 14 juin 2025 10:15, Sens.

Yonne

À l’aube Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 10:15:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

À l’aube de la création, l’être en devenir se développe aux sons des instruments, des voix, des mouvements volutés des artistes évoluant autour de la lune croissante.

Les souvenirs de la vie in utero donnent envie de se replonger dans cette incroyable période où l’œuf invisible croît, se déploie, prend forme, ressent, entend, interagit au fil du temps.

Comme toute création, le spectacle grandit, se transforme pour devenir un voyage sensoriel pour le tout-petit spectateur.

À travers la musique, le théâtre d’objet et la danse, les artistes racontent avec poésie et amusement cet endroit fantasmé dans lequel nous nous sommes tous emplis de lumière, de mouvements et de sons. .

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80

English : À l’aube

German : À l’aube

Italiano :

Espanol :

L’événement À l’aube Sens a été mis à jour le 2025-05-23 par OT Sens et Sénonais