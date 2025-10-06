A L’AUNE DE LEURS PEAUX – A L AUNE DE LEURS PEAUX – Théâtre Jean Vilar Vitry Sur Seine

A L’AUNE DE LEURS PEAUX – A L AUNE DE LEURS PEAUX Début : 2026-03-21 à 18:00. Tarif : – euros.

Entre le documentaire et la fiction dansée, Marie Barbottin s’empare du sujet du corps féminin vieillissant. Un portrait touchant et poétique de toute une génération de femmes aux parcours divers, mettant en lumière leurs vécus, leurs désirs, leurs corps et leurs pensées en mouvement.

Théâtre Jean Vilar 1, PLACE JEAN VILAR 94400 Vitry Sur Seine 94