À l’aurore, les dessins Nine Hauchard Place du marché Argentan

À l’aurore, les dessins Nine Hauchard

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-07 14:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-01-07

L’exposition présente une oeuvre intitulée Rose Soleil, une grande tenture de 4 mètres par 4 réalisée à l’aide de diverses techniques textiles patchwork, appliqué, peinture sur textile, broderie numérique. L’artiste expose également une sélection de dessins issus de ses carnets de création, objets intimes rarement divulgués au public. Ces carnets illustrent une pratique qu’elle appelle notation , qu’elle réalise le plus souvent lors de balades ou de voyages. Cette démarche lui permet de développer un vocabulaire de formes graphiques, qu’elle assemble dans ses ouvrages textiles pour raconter de façon poétique un moment fugace, éphémère. .

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67

English : À l’aurore, les dessins Nine Hauchard

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement À l’aurore, les dessins Nine Hauchard Argentan a été mis à jour le 2025-10-13 par Terres d’Argentan Intercom