A l’école de la permaculture Ferme de Paris Paris vendredi 21 novembre 2025.

La permaculture, véritable philosophie de vie, s’inspire du vivant pour reproduire des écosystèmes vertueux.

En permaculture, il existe 12 principes respectant trois éthiques fondatrices :

prendre soin des humains,

prendre soin de la Terre,

partager équitablement les ressources.

Rendez-vous vendredi 21 novembre de 10h à 16h pour la mise en place du principe : utiliser le changement et réagir de manière créative

– Mise en hivernage

Inscription obligatoire.

Formulaire à venir

La Ferme de Paris vous propose une fois par mois des chantiers participatifs dans la forêt nourricière pour vous initier à la permaculture.

Le vendredi 21 novembre 2025

de 10h00 à 16h00

gratuit Activité sur inscription Public adultes. A partir de 18 ans.

Date(s) : 2025-11-21T10:00:00+02:00_2025-11-21T16:00:00+02:00

Ferme de Paris 24 route de la tourelle 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597#acces https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/