A l’école de la permaculture Ferme de Paris Paris

La permaculture, véritable philosophie de vie, s’inspire du vivant pour reproduire des écosystèmes vertueux.

En permaculture, il existe 12 principes respectant trois éthiques fondatrices :

prendre soin des humains,

prendre soin de la Terre,

partager équitablement les ressources.

Rendez-vous vendredi 19 décembre de 10h à 16h pour la mise en place du principe : ne pas produire de déchets et utiliser et valoriser les ressources et services renouvelables

– constructions écologiques

Inscription obligatoire.

La Ferme de Paris vous propose une fois par mois des chantiers participatifs dans la forêt nourricière pour vous initier à la permaculture.

Le vendredi 19 décembre 2025

de 10h00 à 16h00

gratuit Activité sur inscription Public adultes. A partir de 18 ans.

Ferme de Paris 24 route de la tourelle 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597#acces https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/