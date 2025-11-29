A L’ECOLE DE MOLIERE – A L ECOLE DE MOLIERE – Essaion de Paris Paris

A L’ECOLE DE MOLIERE – A L ECOLE DE MOLIERE Début : 2025-11-29 à 16:00. Tarif : – euros.

Et si nous faisions découvrir Molière aux enfants ?Et si nous faisions découvrir Molière aux enfants ? Cette pièce réunit en un format original des extraits de pièces de Molière. Momo et Lili viennent d’être condamnés à des travaux d’intérêt général. Ils doivent trier les archives du théâtre municipal. Les voilà enfermés dans les coulisses d’un théâtre rempli de vieux bouquins. Lili organise d’abord les livres en paquets, tandis que Momo se plonge dans leur lecture et commence à jouer ce qu’il lit. Ils découvrent peu à peu combien les pièces de Molière les emportent dans un univers drôle et sensé.Théâtre Jeune Public à partir de 6 ansLes CYRANOS 2022 / Lauréat meilleur spectacle Jeune PublicDurée: 1HAvec Hugo Charlier, Marie KleinMise en scène Jean BonnetAuteurs Anne-Marie Petitjean, MolièrePresse: Le rire sous toutes ses formes amène aussi à réfléchir. Le Parisien

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75