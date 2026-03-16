À l’École des beaux-arts de Bretagne, les enfants font le carnaval EESAB-site de Rennes Rennes 13 – 15 avril Ille-et-Vilaine

Le stages Fabrique : 3 jours pour observer, reproduire, jouer, expérimenter, composer, mélanger et inviter !

Aux vacances d’avril, l’École des beaux-arts de Bretagne ferme les portes à ses étudiant·es. Pour autant elle n’est pas vide : les enfants sont invités, depuis de nombreuses années, à explorer leur créativité dans ce vaste terrain de jeu.

Les stages Fabrique proposent chaque année, aux vacances de la Toussaint et de Printemps, aux jeunes de 6 à 12 ans, trois jours pour observer, reproduire, jouer, expérimenter, composer, mélanger et inviter ! En petit groupe, et accompagnés par un artiste diplômé de l’école, les enfants peuvent libérer et développer leur énergie créative.

Pour les vacances d’avril, c’est Alisson Schmitt, artiste-plasticienne, costumière et performeuse dans le milieu du cabaret qui accompagnera les jeunes. Familière de l’univers du théâtre et de la danse, elle proposera un espace de création et de fabrication autour du printemps et du carnaval. En essayant dessin, peinture, sculpture…, les enfants pourront imaginer leur « Carnaval au Jardin » du costume au carton d’invitation !

Stage Fabrique

École européenne supérieure d’art de Bretagne

Lundi 13, mardi 14 avril de 13h30 à 17h45 et mercredi 13 avril de 9h à 13h

De 6 à 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-13T13:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-15T13:00:00.000+02:00

1

https://www.eesab.fr/rennes/arts-plastiques-fabrique

EESAB-site de Rennes 34 rue Hoche, 35000 Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

