A l’école des chevaliers (visite guidée spécial enfants) Centre-ville Hyères

A l’école des chevaliers (visite guidée spécial enfants) Centre-ville Hyères mardi 8 avril 2025.

A l’école des chevaliers (visite guidée spécial enfants)

Centre-ville 16 avenue de Belgique Hyères Var

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-04-08 09:30:00

fin : 2025-10-28 10:30:00

Date(s) :

2025-04-08 2025-07-22 2025-08-12 2025-10-28

Venez découvrir l’époque fascinante des chevaliers lors d’une visite spécialement conçue pour les enfants ! Plongez dans l’univers médiéval, explorez les châteaux forts, apprenez les codes d’honneur des chevaliers de Hyères.

.

Centre-ville 16 avenue de Belgique Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 84 50

English :

Come and discover the fascinating era of the knights on a tour specially designed for children! Immerse yourself in the medieval world, explore the fortified castles and learn the codes of honor of the knights of Hyères.

German :

Erleben Sie die faszinierende Zeit der Ritter auf einer speziell für Kinder konzipierten Tour! Tauche ein in die Welt des Mittelalters, erkunde die Burgen und lerne die Ehrenkodizes der Ritter von Hyères kennen.

Italiano :

Venite a scoprire l’affascinante epoca dei cavalieri con un tour pensato appositamente per i bambini! Immergetevi nel mondo medievale, esplorate i castelli fortificati e imparate i codici d’onore dei cavalieri di Hyères.

Espanol :

Venga a descubrir la fascinante época de los caballeros en una visita especialmente diseñada para los niños Sumérjase en el mundo medieval, explore los castillos fortificados y aprenda los códigos de honor de los caballeros de Hyères.

L’événement A l’école des chevaliers (visite guidée spécial enfants) Hyères a été mis à jour le 2025-06-04 par Office de Tourisme Provence Méditerranée