A l’école du verger Ferme de Paris Paris vendredi 28 novembre 2025.
Initiez-vous à la conduite et à la gestion d’un verger en agro-écologie.
Rendez-vous le 28 novembre de 10h à 16h.
Au programme :
Théorie: Importance de la planification. Fonctionnement de la plante. Rôle critique du sol. Techniques de plantation et transplantation.
Pratique: Plantation/transplantation d »un ou plusieurs sujets.
IMPORTANT : Nous vous conseillons vivement de venir équipé.e.s de vêtements et de chaussures adaptés aux activités en extérieur.
Pensez aussi à apporter votre déjeuner ! On s’occupe des boissons chaudes.
Inscriptions obligatoires.
Formulaire à venir
La Ferme de Paris vous propose une fois par mois des chantiers participatifs sous le verger pour vous initier à l’entretien des arbres fruitiers.
Le vendredi 28 novembre 2025
de 10h00 à 16h00
gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.
Ferme de Paris 24 route de la tourelle 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/