A l’école du verger Ferme de Paris Paris

A l’école du verger Ferme de Paris Paris vendredi 28 novembre 2025.

Initiez-vous à la conduite et à la gestion d’un verger en agro-écologie.

Rendez-vous le 28 novembre de 10h à 16h.

Au programme :

Théorie: Importance de la planification. Fonctionnement de la plante. Rôle critique du sol. Techniques de plantation et transplantation.

Pratique: Plantation/transplantation d »un ou plusieurs sujets.

IMPORTANT : Nous vous conseillons vivement de venir équipé.e.s de vêtements et de chaussures adaptés aux activités en extérieur.

Pensez aussi à apporter votre déjeuner ! On s’occupe des boissons chaudes.

Inscriptions obligatoires.

Formulaire à venir

La Ferme de Paris vous propose une fois par mois des chantiers participatifs sous le verger pour vous initier à l’entretien des arbres fruitiers.

Le vendredi 28 novembre 2025

de 10h00 à 16h00

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-28T11:00:00+01:00

fin : 2025-11-28T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-28T10:00:00+02:00_2025-11-28T16:00:00+02:00

Ferme de Paris 24 route de la tourelle 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/