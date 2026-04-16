À l’écomusée pour m’amuser ! Atelier avec l’artiste Harmonie Begon Villa Perrusson Écuisses

À l’écomusée pour m’amuser ! Atelier avec l’artiste Harmonie Begon

Villa Perrusson 1 rue de la Gare Écuisses Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16 16:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Dans le cadre de sa résidence d’artiste à la Villa Perrusson, Harmonie Begon propose un atelier pour les enfants de 7 à 12 ans. Après une présentation de son travail (30 min), l’artiste proposera un atelier d’estampages (2h) dans des moules fabriqués par ses soins afin de créer des objets comestibles et non comestibles.

Places limitées.

Renseignements et inscriptions au 03 85 93 72 00 03 85 68 21 14. .

Villa Perrusson 1 rue de la Gare Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 21 14 ecomusee@creuso-montceau.org

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English : À l’écomusée pour m’amuser ! Atelier avec l’artiste Harmonie Begon

L’événement À l’écomusée pour m’amuser ! Atelier avec l’artiste Harmonie Begon Écuisses a été mis à jour le 2026-03-24 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)