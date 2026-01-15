A L’ECOUTE ! Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS
La danse et la parole apparaissent en écho comme pour témoigner de ce qui nous fait être réceptifs et sensibles. Ce spectacle comportera l’originalité d’intégrer des éléments issus préalablement d’interviews d’élèves pour servir une bande son. Une mémoire sonore se construit alors à mesure que la pièce se danse.
Chorégraphie : Sylvie Berthomé et Julie Meyer-Heine
Interprétation : Keiko Abe, Sylvie Berthomé, Daniel Condamines, Victoire Legois, Julie Meyer-Heine
Création sonore : Pierre Ragu
SPECTACLE PROFESSIONNEL JEUNE PUBLIC
Recherche protéiforme sur la notion « d’écoute » qui est la clé de tous les apprentissages.
Le vendredi 13 février 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 5 ans.
Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS
