A L’ECOUTE ! Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

La danse et la parole apparaissent en écho comme pour témoigner de ce qui nous fait être réceptifs et sensibles. Ce spectacle comportera l’originalité d’intégrer des éléments issus préalablement d’interviews d’élèves pour servir une bande son. Une mémoire sonore se construit alors à mesure que la pièce se danse.

Chorégraphie : Sylvie Berthomé et Julie Meyer-Heine

Interprétation : Keiko Abe, Sylvie Berthomé, Daniel Condamines, Victoire Legois, Julie Meyer-Heine

Création sonore : Pierre Ragu

SPECTACLE PROFESSIONNEL JEUNE PUBLIC

Recherche protéiforme sur la notion « d’écoute » qui est la clé de tous les apprentissages.

Le vendredi 13 février 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS



