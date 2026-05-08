Druelle Balsac

A l’écoute de la foret

Druelle Balsac Aveyron

Tarif : – – EUR

7

Enfants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Retrouvez-vous en balade en nature à Balsac.

Allons dans les bois pour une balade en nature avec les plantes sauvages, comestibles et médicinales tout en écoutant le chant des plantes. 7 .

Druelle Balsac 12000 Aveyron Occitanie +33 6 74 31 34 91

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English :

Take a nature walk in Balsac.

L’événement A l’écoute de la foret Druelle Balsac a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)