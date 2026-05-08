A l’écoute de la foret Druelle Balsac
A l’écoute de la foret Druelle Balsac vendredi 8 mai 2026.
Druelle Balsac
A l’écoute de la foret
Druelle Balsac Aveyron
Tarif : – – EUR
7
Enfants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Retrouvez-vous en balade en nature à Balsac.
Allons dans les bois pour une balade en nature avec les plantes sauvages, comestibles et médicinales tout en écoutant le chant des plantes. 7 .
Druelle Balsac 12000 Aveyron Occitanie +33 6 74 31 34 91
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English :
Take a nature walk in Balsac.
L’événement A l’écoute de la foret Druelle Balsac a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)