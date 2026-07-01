A l’écoute de l’inaudible : découverte des chauves-souris des prairies de Leyrat, Lieu de RDV donné à l’inscription, Mansac

Informations pratiques

A l’écoute de l’inaudible : découverte des chauves-souris des prairies de Leyrat Jeudi 9 juillet, 21h30 Lieu de RDV donné à l’inscription Corrèze

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T21:30:00+02:00 – 2026-07-09T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-09T21:30:00+02:00 – 2026-07-09T23:30:00+02:00

Venez découvrir le monde extraordinaire des chauves-souris à l’occasion d’une balade commentée dans les prairies de Leyrat

Inscription obligatoire : b.labrousse@cen-na.org / 05.55.03.09.04 / 06.95.67.37.46

Lieu de RDV donné à l’inscription

Prévoir chaussures de randonnée, vêtements adaptés à la météo, Lampe frontale ou lampe torche

Lieu de RDV donné à l’inscription Mansac Mansac 19520 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://cen-nouvelle-aquitaine.org/rendez-vous-nature/09-07-2026-a-lecoute-de-linaudible-decouverte-des-chauves-souris-des-prairies-de-leyrat-19/ »}] [{« link »: « mailto:b.labrousse@cen-na.org »}]

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise une sortie nature : A l’écoute de l’inaudible : découverte des chauves-souris des prairies de Leyrat

CEN Nouvelle-Aquitaine