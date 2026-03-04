À L’ÉCOUTE !, Département du Loiret,

À L’ÉCOUTE ! Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Département du Loiret Loiret

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Une clowne chercheuse et passionnée !

À l’écoute, intentionnellement et malgré elle ! Elle cherche depuis des années “LE SON DE L’HUMANITÉ”, le son universel qui serait capable de réveiller, de décrasser l’humanité, pour l’accorder !

Ce spectacle sera triste tant il sera drôle, et réciproquement !

Département du Loiret

Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret

ciejeanetfaustin