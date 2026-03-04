À L’ÉCOUTE !, Département du Loiret,
À L’ÉCOUTE !, Département du Loiret, jeudi 1 janvier 2032.
Une clowne chercheuse et passionnée !
À l’écoute, intentionnellement et malgré elle ! Elle cherche depuis des années “LE SON DE L’HUMANITÉ”, le son universel qui serait capable de réveiller, de décrasser l’humanité, pour l’accorder !
Ce spectacle sera triste tant il sera drôle, et réciproquement !
Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret
ciejeanetfaustin