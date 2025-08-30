À l’écoute des chauves-souris Haguenau

Un inventaire récent fait état de la présence en forêt indivise de Haguenau de 18 espèces de chauve-souris parmi les 23 présentes en Alsace. Cette sortie à la tombée de la nuit, animée par un spécialiste vous permettra de vivre une expérience de découverte unique !

Toutes les espèces de chiroptères, plus connues sous leur nom courant chauves-souris , ont besoin d’écosystèmes et de gîtes variés, et ce, sur tout le territoire. Un inventaire récent fait état de la présence en forêt indivise de Haguenau de 18 espèces de chauve-souris parmi les 23 présentes en Alsace.

Cette sortie à la tombée de la nuit, animée par un spécialiste vous permettra de vivre une expérience de découverte unique !

English :

A recent inventory revealed the presence in the Haguenau undivided forest of 18 of the 23 species of bats found in Alsace. This outing at dusk, led by a specialist, will give you a unique discovery experience!

German :

Eine kürzlich durchgeführte Bestandsaufnahme zeigt, dass im ungeteilten Wald von Haguenau 18 der 23 im Elsass vorkommenden Fledermausarten vorkommen. Dieser Ausflug in der Abenddämmerung, der von einem Spezialisten geleitet wird, ermöglicht Ihnen eine einzigartige Entdeckungserfahrung!

Italiano :

Un recente inventario ha rivelato la presenza nella foresta indivisa di Haguenau di 18 delle 23 specie di pipistrelli presenti in Alsazia. Questa uscita al crepuscolo, guidata da uno specialista, vi farà vivere un’esperienza di scoperta unica!

Espanol :

Un inventario reciente ha revelado la presencia en el bosque indiviso de Haguenau de 18 de las 23 especies de murciélagos presentes en Alsacia. Esta salida al atardecer, guiada por un especialista, le permitirá vivir una experiencia de descubrimiento única

